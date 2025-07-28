Главы МИД Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Телефонный разговор между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым состоялся в понедельник.

По сообщению пресс-службы МИД АР, в ходе беседы были обсуждены вопросы, вытекающие из азербайджано-узбекских связей стратегического союзничества, планы по реализации договорённостей, достигнутых по части двустороннего и многостороннего сотрудничества по итогам государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан 2 июля, а также ситуация в регионе.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к международным мероприятиям, организуемым с участием двух стран.