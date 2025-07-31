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Фархад Мамедов - о российской военной базе в Армении

First News Media11:52 - Сегодня
Фархад Мамедов - о российской военной базе в Армении

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

За последние недели появлялись новости о переброске личного состава и техники ВС РФ на свою военную базу в Армении.

В современный «сложный период» в отношениях России и Азербайджана данная информация приковывает внимание азербайджанского общества.

Попытаемся разобраться.

Российская военная база действует в Армении на основе Договора. В начале документа обозначены цели военной базы.

В Протоколе 3 обозначена номенклатура, которая может быть на военной базе. Вооружение приличное… Плюс и авиапарк…

Учитывая, что Россия воюет и испытывает потребность в вооружении, можно вывести два варианта целей переброски:

- восстановление того, что было до февраля 2022 года

- увеличение техники и личного состава – здесь уже правительство Армении может проверить количество техники и личного состава в соответствии с обозначенными в Договоре лимитами (статья 13 «Общая численность личного состава, количество вооружения и техники определяется Сторонами по согласованию»).

Может ли Армения препятствовать переброске?

Статья 18. «Армянская Сторона обеспечивает пересечение государственной границы Республики Армения воинскими формированиями российской военной базы.

Армянская Сторона всемерно содействует пропуску грузов, следующих в адрес российской военной базы и в обратном направлении…, обеспечивая их сохранность на своей территории…

Решение о вводе на территорию Республики Армения воинских формирований, не входящих в состав российской военной базы, принимается совместно и по согласованию Сторон».

То есть, всё, что переходит лимиты, обговаривается отдельно!

Получается, что переброске по восстановлению препятствовать не может!!!

Однако МИД Армении 6 июля выступил с многозначительным и кратким заявлением: «Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств».

Это к чему?

Потенциальная угроза может исходить от Азербайджана и Турции. На сегодня в условиях де-факто мира угрозы со стороны Азербайджана и Турции нет!

Российская военная база может быть активирована после запроса правительства Армении, он был в 2021 году и российские военные появились на границе с Азербайджаном, но потом запрос был отозван. На сегодня такового запроса от правительства Пашиняна нет.

А может ли военная база России самостоятельно, без согласования с властями Армении задействовать свои ресурсы против кого-либо?!

К примеру, Россия осуществляет военную операцию и решила использовать ресурсы военной базы в Армении без согласования с правительством Армении…

Сухопутные операции в таком случае будут лимитированы, так как предполагают выход военной техники и личного состава за пределы военной базы, а это уже требует согласования с правительством Армении.

А что по воздуху? Вот тут интересно…

Статья 17 «Армянская Сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией летательных аппаратов в интересах российской военной базы по заранее поданным заявкам.

Полеты могут выполняться по маршрутам, а также в зонах, районах, согласованных органом управления российской военной базы с Министерством обороны Республики Армения».

Элемент согласования присутствует, но поди пойми, что напишут в заявке и куда полетит российский истребитель по факту… Тем более, у Армении и России совместное ПВО…

Таким образом, можно прийти к выводу, что правительство Армении лимитировано в процессе переброски военной техники и личного состава на базу России в Армении, только если не инициирует проверку соответствия фактического количества личного состава и техники на военной базе обозначенному в документах количеству.

В случае же самостоятельной активности военной базы России правительство Армении, при наличии воли, может перекрыть только сухопутную часть активностей, но не воздушную…

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