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Казахстан начал строительство трех ТЭЦ без участия России

First News Media12:44 - Сегодня
Казахстан начал строительство трех ТЭЦ без участия России

Казахстан самостоятельно начал возведение трех ТЭЦ, строительство которых ранее планировалось при участии России.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Компания "Интер РАО", обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно", - рассказал Скляр, отвечая на вопрос о возведении трех ТЭЦ в Казахстане.

Он отметил, что уже начата активная фаза строительства Кокшетауской ТЭЦ, заказчиком выступает компания "Самрук-Энерго". "То же самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - пояснил первый заместитель премьер-министра Казахстана.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что республика продолжает переговоры с Россией по вопросу финансирования строительства трех теплоэлектроцентралей на севере республики, несмотря на то, что одну из них казахстанская сторона начала строить самостоятельно. Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году. Документом предусмотрено предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны.

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