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Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря реализованным инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности

First News Media17:28 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря реализованным инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности

4 августа в туркменском городе Аваза в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, начал работу Парламентский форум. Азербайджан на этом мероприятии представляет председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили в Милли Меджлисе, сначала состоялась церемония открытия форума.

Сахиба Гафарова председательствовала на первой сессии форума «От Вены до Авазы: нерешенные вызовы, извлеченные уроки и путь вперед».

Председатель Милли Меджлиса отметила, что форум нацелен на признание роли, которую парламенты могут сыграть в формировании и реализации политики и программ в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, транзитных странах и партнерах по развитию, а также в выполнении обязательств и приоритетов, предусмотренных Программами действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. По ее словам, парламенты располагают важным инструментарием законодательной деятельности, формирования бюджетов и надзорных функций, применимым в достижении установленных целей. Именно парламенты, как представители народов, первыми выходят на связь с гражданами. Кроме того, было подчеркнуто, что, играя роль моста между правительствами и гражданами, парламенты прислушиваются к любым идеям и предложениям, выдвигаемым гражданским обществом, и выносят их на повестку дня.

В своем выступлении Сахиба Гафарова акцентировала внимание на важности межпарламентского сотрудничества, выходящего за пределы национальных границ и возвышающего усилия парламентов до международного уровня; она выразила уверенность в том, что обсуждение идей и обмен опытом создадут новые перспективы в работе парламентов. Как было сказано, подобные форумы могут способствовать объединению усилий парламентов и координации их деятельности. Была отмечена необходимость сохранения национального развития, регионального сотрудничества, международной поддержки и партнерства в качестве ключевых направлений текущей и будущей деятельности. По ее словам, это имеет решающее значение для реализации Повестки дня – 2030, достижения Целей устойчивого развития и обеспечения того, чтобы никто не остался позади.

Спикер информировала участников собрания о соответствующем опыте Азербайджана. Она подчеркнула, что, будучи страной, не имеющей выхода к морю, Азербайджан благодаря претворенным в жизнь инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности; как она добавила, за последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру, включая Бакинский международный морской порт в Аляте и строительство новых автомобильных и железных дорог. Расположенный на маршрутах Транскаспийского (Среднего) коридора и коридора Север – Юг Азербайджан сегодня превратился в один из ключевых транспортных и логистических узлов Евразии.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что являющаяся краеугольным камнем Среднего коридора железнодорожная линия Баку – Тбилиси – Карс служит доказательством приверженности нашей страны укреплению региональных связей. Текущий проект «Цифровой Шелковый путь» – проложенная по дну Каспийского моря сеть волоконно-оптических кабелей – поспособствует прогрессу цифровой инфраструктуры и обеспечению цифровой безопасности.

Сахиба Гафарова сообщила о другой важной инициативе, реализуемой в настоящее время, а именно, о сотрудничестве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и передачи зеленой энергии. По ее словам, остающийся приверженным концепции сотрудничества Юг – Юг Азербайджан делится своим опытом в совершенствовании и модернизации таможенной деятельности, цифровизации и развитии инфраструктуры с другими не имеющими выхода к морю развивающимися странами, тем самым предоставляя им возможность преодолеть географическую изоляцию и достичь коллективного развития. Она подчеркнула, что наша страна призывает международное сообщество предложить более надежные и практичные механизмы поддержки для достижения Целей устойчивого развития развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.

В выступлении председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что инициативы Азербайджана поддерживают региональное сотрудничество и координацию, а также укрепление связей и рост торговли для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Сессия продолжилась другими выступлениями.

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