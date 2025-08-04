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Установлены личности иностранных туристок, пострадавших в ДТП в Габале - ФОТО

First News Media23:20 - Сегодня
Установлены личности иностранных туристок, пострадавших в ДТП в Габале - ФОТО

Установлены личности туристов, пострадавших при столкновении двух квадроциклов в селе Лаза Габалинского района.

Как сообщает Report, пострадавшими являются граждане Саудовской Аравии 47-летняя Аззах Альхарби, 24-летняя Шата Альмохаммади, 17-летняя Лана Альхарби и 21-летний Фарис Альмохаммади.

Согласно информации, один из туристов с тяжкими телесными повреждениями был отправлен в одну из больниц Баку.

20:40

В Габале иностранные туристы попали в аварию.

Как сообщает, инцидент произошел недалеко от села Лаза.

По предварительной информации, квадроцикл, управляемый в основном женщинами-иностранками, столкнулся с другим квадроциклом.

В результате происшествия 4 человека получили тяжёлые телесные повреждения.

Пострадавшие были своевременно доставлены в отделение скорой медицинской помощи, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

По факту ведётся расследование.

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