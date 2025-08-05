Архиепископ с портфелем исков: «Преподобный» Баграт решил «евангелизировать» армянскую юстицию

Пока армянские власти пытаются удержать шаткое равновесие в стране, арестованный архиепископ Баграт Галстанян, похоже, нашел себе новое призвание - на юридическом поприще.

На этот раз в поле его «христианской любви» попал депутат правящей фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акопян. Галстанян требует с народного избранника компенсацию в 3 миллиона драмов за «клевету и оскорбления», то есть порядка 7,5 тысяч долларов, или, если хотите, по «30 сребреников» на каждое неосторожное слово.

Судебный сайт Datalex.am подтверждает: дело зарегистрировано, передают армянские СМИ. Но, судя по всему, это лишь один из томов готовящейся многотомной судебной библиотеки от архиепископа.

Ранее он уже подал иски против министра здравоохранения Анаит Аванесян, главы аппарата премьера Араика Арутюняна, министра инфраструктур Давида Худатяна, ведущего Общественного ТВ Петроса Казаряна и целого букета депутатов из «Гражданского договора». Каждому - по «правде», каждому - по иску.

Похоже, Галстанян решил перевоспитывать власть не молитвой, а Фемидой. «Святой гнев» переходит в юридическую настойчивость, и если так пойдет дальше, то скоро канцелярия суда станет его новым кафедральным собором.

Остается только гадать, кто следующий - министр обороны, президент, или, может - чего уж там - сам Пашинян? Судя по темпам, «мирное духовное сопротивление» у Сарбазана приобретает вполне исковое измерение.

Архиепископ Баграт Галстанян был арестован на 2 месяца 26 июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в "терроризме, массовых беспорядках и подготовке к захвату власти".