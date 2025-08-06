Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, прибыл в Москву

Самолет, на борту которого находится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в Москву.

Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

"Самолет, на борту которого находится Уиткофф, вылетевший из США накануне вечером, прибыл в Москву", - сказал собеседник агентства.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково С. Уиткоффа.