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Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

First News Media12:03 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника – Дня независимости Ямайки.

В этом году Азербайджан и Ямайка отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление дружественных связей в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания».

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