Дежурная станции о том, как сотрудники метрополитена помогли принять роды: «Мы не растерялись…»

Сегодня в истории Бакинского метрополитена произошло примечательное событие – впервые в метро Баку утром - примерно в 07:40 - на станции «20 Yanvar» женщина родила ребёнка.

Дежурная по станции Бакинского метрополитена «20 Yanvar» Метанет Джабраилова рассказала о том, как в метро произошли роды: «Каждый из нас должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти в метро. Как сотрудники станции, мы регулярно проходим обучение по оказанию первой помощи. Это принесло свои плоды в сегодняшнем происшествии. Я и мои коллеги не растерялись во время события. Мы знали, что нужно делать, чтобы помочь, и оставались рядом с женщиной до приезда скорой медицинской помощи».

М.Джабраилова подчеркивает также следующее: «Метро - это общественный транспорт, где в любой момент может случиться всё, что угодно. Главное - быть готовыми».

Читайте по теме:

Ребёнок, родившийся в бакинском метро, получил право бесплатного проезда на 25 лет

TƏBİB о состоянии матери и младенца, родившегося в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО