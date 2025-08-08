В Вашингтоне идет подготовка к встрече лидеров Азербайджана и Армении
До начала встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне остаются считанные часы.
Как сообщает Report, вокруг Белого дома усилены меры безопасности.
Президент США Дональд Трамп сначала проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Овальном кабинете. По итогам переговоров планируется подписание двустороннего документа.
Затем Трамп примет в Овальном кабинете президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам встречи также ожидается подписание соответствующего документа.
После двусторонних переговоров состоится трехсторонняя церемония подписания с участием Трампа, Алиева и Пашиняна.
Согласно расписанию Госдепартамента, госсекретарь Марко Рубио примет участие как в трехсторонней встрече, так и в церемонии подписания.
В завершение встречи в Овальном кабинете запланирована пресс-конференция для журналистов.