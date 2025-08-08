Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне в центре внимания китайских СМИ

Влиятельные медиаструктуры Китая держат в центре внимания встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится в Вашингтоне по приглашению Президента США Дональда Трампа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, национальное информационное агентство «Синьхуа», Центральное телевидение Китая (CCTV), входящее в China Media Group, влиятельные интернет-издания China News Service и Chaisin, а также десятки популярных новостных сайтов пишут о том, что Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров обеих стран в Вашингтон на встречу.

В статьях ссылаются на публикацию Дональда Трампа на платформе Truth Social, подчеркивая, что трехсторонняя встреча лидеров имеет особое значение для содействия миру, безопасности, экономическому развитию и процветанию в регионе.

Китайские медиа также сообщили о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, намерении Соединенных Штатов подписать двусторонние экономические договоры с Арменией и Азербайджаном. Кроме того, затронут вопрос о Зангезурском коридоре, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, отмечается, что этот коридор будет включать железные дороги, нефте- и газопроводы, а также оптические линии интернета для обеспечения будущих грузовых и пассажирских перевозок.

В статьях также представлена информация об истории конфликта между Арменией и Азербайджаном.