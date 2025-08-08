В Вашингтоне завершилась встреча Дональда Трампа и Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО - ФОTO - ВИДЕO
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне завершилась.
23:41
В Вашингтоне началась двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Трамп встретил президента Ильхама Алиева у входа в Белый дом.
После приветствия и протокольного фото лидеры провели короткую беседу, а затем вошли в здание. За ними последовали члены азербайджанской делегации.
Отметим, что президент Азербайджана находится в США с рабочим визитом.
