В Вашингтоне завершилась встреча Дональда Трампа и Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО - ФОTO - ВИДЕO

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне завершилась.

23:41

В Вашингтоне началась двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Трамп встретил президента Ильхама Алиева у входа в Белый дом.

После приветствия и протокольного фото лидеры провели короткую беседу, а затем вошли в здание. За ними последовали члены азербайджанской делегации.

Отметим, что президент Азербайджана находится в США с рабочим визитом.