Стармер и Макрон договорились поддерживать Киев и сотрудничать с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине.

Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно пресс-релизу, политики говорили о последних событиях и подтвердили неизменную поддержку Киева в его стремлении обеспечить прочный и справедливый мир.

В тексте заявления отмечается, что Стармер и Макрон приветствовали усилия американского президента Дональда Трампа, направленные на завершение агрессивных военных действий в зоне конфликта. Лидеры планируют оставаться в тесном контакте и сотрудничать с лидером США и президентом Украины.

Источник: Gazeta.Ru