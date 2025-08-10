Стармер и Макрон договорились поддерживать Киев и сотрудничать с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине.
Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.
Согласно пресс-релизу, политики говорили о последних событиях и подтвердили неизменную поддержку Киева в его стремлении обеспечить прочный и справедливый мир.
В тексте заявления отмечается, что Стармер и Макрон приветствовали усилия американского президента Дональда Трампа, направленные на завершение агрессивных военных действий в зоне конфликта. Лидеры планируют оставаться в тесном контакте и сотрудничать с лидером США и президентом Украины.
Источник: Gazeta.Ru
