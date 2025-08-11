СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированные на 15 августа, могут пройти в городе Гирдвуд, сообщает местное издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.

"Нам сообщили, что встреча ... может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования",— пишет Alyaska Landmine в Х.

При этом охрана Трампа сняла дом в крупнейшем городе Аляски в преддверии саммита с Путиным, сообщает The New York Times. Риэлтор Ларри Дисброу из Анкориджа рассказала газете, что Секретная служба США (занимается охраной в том числе главы Белого дома) арендовала у него шестикомнатный дом.

СМИ также писали о возможном участии Зеленского в российско-американском саммите. По другой информации, президент Украины может прилететь на Аляску во время встречи Путина и Трампа, но на сами переговоры не попадет.