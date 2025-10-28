Посольство Азербайджана в Багдаде опровергает сообщения о проблемах у граждан Ирака с получением виз АР

Утверждения о том, что граждане Ирака, желающие посетить Азербайджан с целью туризма, сталкиваются с трудностями, не обоснованы.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского посольства в Ираке.

Как отмечается, распространенная в последнее время в некоторых СМИ подобная информация не имеет под собой никаких оснований.

В целях ускорения процесса приема и обработки заявлений на получение виз в Ираке, предоставления более качественных услуг гражданам Ирака, желающим посетить Азербайджан в туристических целях, и усиления борьбы с лицами, подающими заявления на получение виз с поддельными документами, между МИД и крупнейшей международной компанией в данной сфере «VFS Global» был подписан Меморандум о взаимопонимании, отмечает дипмиссия.

«В соответствии с этим Меморандумом приём заявлений на получение туристической визы от граждан Ирака, в том числе от других иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в этой стране, организуется с 10 июля 2024 года «Азербайджанским центром визовых обращений» при офисе компании «VFS Global» в Багдаде. Каждый гражданин Ирака, желающий посетить нашу страну, может обратиться в вышеуказанный «Визовый центр», действующий при посольстве Азербайджана в Ираке, для получения необходимой информации о визовых формальностях», - говорится в заявлении.

Отмечается, что посольство Азербайджана в Ираке и «Азербайджанский центр визовых обращений» при офисе компании «VFS Global» в Багдаде принимают, обрабатывают и передают документы, связанные с визовыми заявлениями граждан Ирака, в рамках законодательства АР. Все услуги в центре предоставляются на основе единых тарифов, указанных в Меморандуме о взаимопонимании. При этом деятельность центра строго контролируется посольством АР в Багдаде и головным офисом компании «VFS Global», а мониторинг деятельности центра осуществляется на регулярной основе.

Кроме того, указывает дипмиссия, для обеспечения прозрачности в данной сфере запрещается принимать документы от туристических компаний, имеющих негативную репутацию в Ираке.

«В результате принятых мер наблюдается значительный рост числа граждан Ирака, посетивших Азербайджан с туристическими целями. Так, в течение первых трех месяцев 2025 года, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между двумя странами и закрытие воздушного пространства Ирака в июне текущего года, по состоянию на 27 октября 2025 года в посольство поступило 5904 заявления, 5650 из которых были удовлетворены (в 2024 году было принято 4800 заявлений на получение визы).

Компании, пожаловавшиеся через прессу, не подавали заявлений ни в посольство Азербайджана в Ираке, ни в «Визовый центр». Компания «Alkaither», название которой упоминалось в жалобе, подчеркнула, что заявление, распространенное от ее имени в азербайджанских СМИ, является поддельным, и сообщила, что никаких сложностей с оформлением виз иракскими гражданами, желающими посетить Азербайджан, не наблюдается.

Все поступившие по данному поводу обращения, включая жалобы, тщательно проверяются со стороны МИД и посольства, и в случае выявления соответствующих недостатков принимаются необходимые меры для их устранения», - подчеркивается в заявлении дипмиссии.