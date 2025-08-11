Турция не называет дату открытия границы с Арменией

Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны, процесс нормализации отношений Анкары и Иревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Иреваном.

Об этом заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Восьмого августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Иреваном и Баку.

«Нет каких-либо конкретных сроков по этой теме (открытия турецко-армянской границы – ред.). Как было заявлено господином президентом (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Иреваном. Мы видим позитивные шаги в этом направлении, от подписания мирного соглашения между двумя странами выиграет весь регион», - заявил собеседник агентства.