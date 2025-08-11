 Юрий Гусев: Азербайджан и Армения показали, что мир достигается не только в мечтах | 1news.az | Новости
Политика

Юрий Гусев: Азербайджан и Армения показали, что мир достигается не только в мечтах

First News Media11:05 - Сегодня
«В мире, который слишком быстро привыкает к войнам, 8 августа 2025 года в Вашингтоне прозвучала новость, дающая надежду. Лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян при поддержке и непосредственном участии Президента США Дональда Трампа подписали Совместную мирную Декларацию, которая ставит точку в одном из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в статье посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

«Мир был заключен именно в Вашингтоне, в Белом доме - это четкий сигнал о новом балансе сил в регионе. Президент США Дональд Трамп взял на себя роль главного миротворца и посредника, заложив основу для устойчивого мира на Южном Кавказе. В то же время стремительно исчезает российский контроль и влияние в этом стратегически важном регионе, а Кремль становится аутсайдером, оказавшимся вне процесса. Это красноречиво свидетельствует о том, что Южный Кавказ выходит из зоны российского доминирования и движется к новой эре безопасности, развития и сотрудничества под эгидой США и международного сообщества», - отметил дипломат.

Семь пунктов Декларации - это не сухой перечень договоренностей, а реальный план действий: создавать будущее без войны, открывать новые транспортные маршруты, отвергать реваншистские подходы, углублять экономическое партнерство и, что самое важное, гарантировать взаимное уважение к суверенитету, территориальной целостности и границам, также отметил он.

«Завершение Минского процесса ОБСЕ, запуск масштабного инфраструктурного проекта TRIPP — «Маршрут Трампа», развитие транспортных коридоров, снятие ограничений на оборонное сотрудничество с США - все это формирует новую геополитическую реальность Каспийско-Черноморского региона и делает Азербайджан и Армению примером того, что мир может быть не только мечтой, но и результатом кропотливой ежедневной работы и невероятных усилий», отметил дипломат.

Украинский народ хорошо знает цену свободы и независимости, ведь мы выстояли и во время начала российской гибридной агрессии в 2014 году, и в 2022 году, когда российские оккупационные войска были под Киевом, написал Ю.Гусев. «Украина отстаивает свои международно признанные границы, и мы четко понимаем: никакие «подарки» тем, кто пришел с оружием, не принесут надежной безопасности и устойчивого мира. Только совместное давление и сильная четкая позиция, поддержанная союзниками и международными партнерами, способна заставить агрессора отказаться от террора и насилия», продолжил он.

«Украина и Азербайджанская Республика во все времена последовательно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Сегодня, когда международное сообщество говорит о долгосрочном мире для Украины, мы подчеркиваем: такой мир возможен только на основе Устава ООН, без отступлений от Конституции Украины, без торговли суверенитетом. Это не максимализм - это единственная гарантия того, что мир не рухнет из-за новой агрессии», - отметил он.

10 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Украинского государства поздравил Президента И.Алиева и весь азербайджанский народ с достигнутыми договоренностями с Арменией при поддержке Президента Д.Трампа ради долгосрочного мира и надежной безопасности в регионе Южного Кавказа, отметив, что мировое сообщество крайне позитивно восприняло трехстороннюю встречу в Вашингтоне, и выразив надежду, что все сработает.

Также Владимир Зеленский проинформировал своего азербайджанского коллегу о контактах с партнерами и о том, что все одинаково настроены на реальное завершение войны в Украине и эффективную дипломатию, подчеркнув важность того, чтобы совместные усилия мирового сообщества все же заставили Россию прекратить боевые действия и агрессию. Стороны обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, основные принципы, которые могут приблизить мир.

Президент Украины выразил благодарность Президенту Азербайджана за поддержку нашего народа и государственности. Лидеры также обсудили энергетическое сотрудничество: «Значительных результатов удалось достичь. Договорились, что на этом не останавливаемся и продолжаем работать над расширением наших возможностей. Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей», — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

«Южный Кавказ сегодня открывает новую страницу своей истории. Искренне поздравляем наших друзей и партнеров с этой победой. Украина совместно с международными партнерами ежедневно работает над приближением долгожданного справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на своей земле, который будет основан на международном праве. Ведь настоящий мир - это тот, в котором живут не под диктатом силы, а под защитой права», - заключил дипломат.

