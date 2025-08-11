Врачи рассказали о состоянии 7-летнего ребёнка после укуса змеи в Баку
Состояние семилетнего мальчика, который, как сообщалось ранее, пострадал от укуса змеи, улучшилось.
Как передает 1news.az, о его состоянии сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ) в ответ на запрос Baku.ws.
По информации центра, в ближайшие дни маленького пациента планируют выписать домой.
Напомним, что инцидент предположительно произошёл в Центральном ботаническом саду, однако позже эта информация была опровергнута администрацией сада.
Читайте по теме:
В Ботаническом саду змея ужалила 7-летнего ребенка
Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами
Администрация: На территории Ботанического сада возможно присутствие любых видов живых организмов - ОБНОВЛЕНО
Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду