Хештеги #Azerbaijan и #IlhamAliyev в тренде соцсети X

8 августа, во время состоявшегося в США саммита лидеров Азербайджана, Армении и США, в социальной сети X активно публиковались посты с хештегами #Azerbaijan и #IlhamAliyev.

Оба хештега вошли в список трендов сразу в ряде стран. Более того, публикации с меткой Azerbaijan заняли второе место в мировом рейтинге в категории «Новости».

Активность пользователей была напрямую связана с обсуждением исторической трехсторонней встречи в Белом доме, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию.