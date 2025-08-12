Минобороны АР организовало медиатур в воинскую часть - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии Дня города Лачин Министерство обороны организовало медиатур в одну из воинских частей Азербайджанской армии, дислоцированную на территории Лачинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках медиатура журналисты ознакомились с организацией служебно-боевой деятельности личного состава, социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

Представители медиа посетили служебно-административные помещения, солдатские казармы, столовые, продовольственные и вещевые склады, а также другие бытовые объекты и ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих.

Отвечая на вопросы, военнослужащие выразили гордость тем, что несут службу на освобожденных территориях, рассказали о проводимых теоретических и практических занятиях, а также об организации служебно-боевой деятельности и службы войск.

В ходе беседы было отмечено удовлетворение условиями социального обеспечения военнослужащих, а также заслуженными наградами, полученными ими за успехи в службе благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

олдаты, сержанты, гизири и офицеры отметили, что гордятся службой в победоносной Азербайджанской армии.

В завершение представители медиа понаблюдали за показательными занятиями по боевой подготовке.