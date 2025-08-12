 Кадры спасения зажатого в автомобиле подростка - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Кадры спасения зажатого в автомобиле подростка - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:28 - Сегодня
В посёлке Зиря Хазарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии гражданин оказался зажат в автомобиле.

В связи с информацией, на место происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Оценив оперативную обстановку на месте происшествия, было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузового автомобиля марки «Ford», и пассажир остался зажат в деформированном автомобиле.

С помощью специальных средств спасатели освободили зажатого в автомобиле гражданина, Азизова Теймура Мариф оглу, 2008 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.

