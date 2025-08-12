Токаев получил черный пояс по тхэквондо и показал мастерство - ВИДЕО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу, который вручил казахстанскому лидеру черный пояс девятого дана, сообщает tengrinews.kz.

В ходе встречи глава государства наградил президента Всемирной федерации тхэквондо орденом «Достык» II степени.

Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации тхэквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в стране.

«Тхэквондо — это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру», — подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность проведения в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1. По его словам, этот турнир открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности национальной федерации.

Девятый дан — это один из высших разрядов в тхэквондо, который присваивается за выдающиеся заслуги в развитии боевого искусства.