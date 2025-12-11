Названы комментаторы «Детского Евровидения-2025» от Азербайджана - ФОТО

Определены комментаторы, которые будут освещать международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2025» для азербайджанских телезрителей.

В этом году за микрофоном окажутся ведущие канала ITV Азер Сулейманлы и Айсель Захидгызы - конкурс пройдёт в столице Грузии Тбилиси, финальное шоу состоится 13 декабря

Азербайджан на конкурсе представляет 13-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau», которая выступит под вторым конкурсным номером. Прямую трансляцию «Детского Евровидения 2025» покажет телеканал ITV - прямой эфир стартует в 20:00 по бакинскому времени.