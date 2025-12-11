Каким будет азербайджанский номер «Miau, miau» на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

В Сети появилось видео репетиции азербайджанского номера «Miau, miau» на «Детском Евровидении 2025».

В видео можно увидеть, как Ягмур Насруллаева отрабатывает своё выступление на конкурсной сцене - работу со светом, хореографию и взаимодействие с камерой.

Видео даёт первое представление о визуальной концепции номера и том, как будет выглядеть финальное выступление 13летней артистки.

Напомним, что финал конкурса состоится 13 декабря, где Ягмур выступит с песней «Miau, miau».