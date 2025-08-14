 Какое наказание ждет за использование поддельных филлеров и ботокса? | 1news.az | Новости
Какое наказание ждет за использование поддельных филлеров и ботокса?

Фаига Мамедова17:10 - Сегодня
Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) при Министерстве здравоохранения распространил информацию о том, что в некоторых частных медицинских учреждениях используются ботулотоксин (ботокс), эстетические филлеры (например, средства на основе гиалуроновой кислоты) и мезопрепараты (смеси витаминов, аминокислот, пептидов) без официального разрешения на ввоз и документов о качестве.

В сообщении говорится, что согласно постановлению Кабинета министров №345 от 18 июля 2024 года, все лекарственные и медицинские средства (в том числе инъекционные эстетические препараты) могут быть ввезены в страну только после государственной регистрации в Министерстве здравоохранения. Ввоз и использование незарегистрированных препаратов запрещены законом.

Интересно, будет ли ЦАЭ проводить мониторинг для выявления ввоза и использования незарегистрированных препаратов, которые запрещены законом? Какое наказание ждёт нарушителей?

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Oxu.Az в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения было отмечено, что использование незарегистрированных ботокса, филлеров и других медицинских средств в косметологии выявляется ЦАЭ в ходе плановых и внеплановых проверок, а также на основании жалоб граждан:

«В прошлые годы сотрудники ЦАЭ также участвовали в мероприятиях правоохранительных органов, в результате чего из оборота было изъято большое количество незарегистрированных и сомнительных по качеству продуктов. Последние анализы показывают, что использование незарегистрированных и сомнительных ботокса и филлеров снова фиксируется. По этой причине меры контроля будут продолжены в усиленном режиме».

ЦАЭ также предоставил информацию о мерах, предусмотренных законодательством.

