В Баку прошёл курс по стратегическим коммуникациям

First News Media18:12 - Сегодня
По инициативе Министерства обороны Азербайджанской Республики и Мобильной тренинговой группы Командования объединённых сил НАТО, при поддержке Агентства развития медиа в Баку был проведён курс на тему «Военно-общественные связи и стратегические коммуникации в НАТО» (STRATCOM).
Курс, проходивший в Управлении по связям с медиа и общественностью, наряду с группой личного состава различных управлений и воинских частей Министерства обороны, посетили представители других государственных структур.
Участникам мероприятия была представлена презентация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны.
В ходе курса участники прослушали презентации по различным темам, провели дискуссии и получили ответы на вопросы, а также ознакомились с издательской, мультимедийной и редакционной деятельностью Министерства.
Основная цель проведения курса состояла в том, чтобы объяснить слушателям роль стратегических коммуникаций, повысить координацию в информационных операциях, развить навыки разработки и реализации коммуникационных планов в оперативной обстановке, продемонстрировать принцип единого подхода между странами-союзниками и учреждениями, а также укрепить готовность к информационной борьбе в условиях вооружённых конфликтов.
В заключение участникам были вручены сертификаты.

В Баку прошёл курс по стратегическим коммуникациям

