Трамп: Я считаю, что Путин и Зеленский договорятся о разрешении конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский смогут найти способ для урегулирования украинского конфликта.

"Я думаю, что президент Путин заключит мир, я думаю, президент Зеленский заключит мир. Посмотрим, смогут ли они поладить. И если да, то это будет прекрасно", - сказал глава Белого дома журналистам.

Он отметил, что если "мы сможем добиться завершения боевых действий, то мы будем очень рады".

Трамп добавил, что встреча с президентом Украины и президентом РФ должна быть организована быстро.

"Завтра я хочу подготовить почву для следующей встречи, которая должна будет пройти в скором времени. Я хочу, чтобы это произошло очень быстро", - сказал глава Белого дома журналистам.

Он отметил, что, возможно, трехстороннюю встречу можно также провести на Аляске, потому что "это намного легче" организовать.

Президент США заявил, что в возможной встрече между ним, Путиным и Зеленским, могут принять участие и некоторые европейские лидеры.

"У нас затем будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, в ней примут участие некоторые европейцы", - сказал Трамп.

Он отметил, что надеется на то, что встреча с Путиным пройдет успешно, но считает, что "вторая встреча, которую мы проведем (с участием Зеленского - ИФ), будет важнее".

Истоочник: Интерфакс