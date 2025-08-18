 Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

First News Media14:37 - Сегодня
Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Рассказы Владимира Путина о «первопричинах войны» в Украине, с которыми российский президент, по собственным словам, приехал на встречу с Дональдом Трампом, абсолютно неинтересны США.

Об этом в интервью CBS News заявил глава Госдепа Марко Рубио.

«Под первопричинами войны он (Путин) имеет в виду эти длинные исторические жалобы, которые мы слышали многократно. Это не новый аргумент, он говорит об этом давно, и это аргумент о наступлении Запада. Я не хочу об этом говорить, это слишком долго. Мы не будем на этом фокусироваться», — сказал Рубио.

Он добавил, что реальной первопричиной войны стало то, что Путин вторгся в Украину, а Вашингтон видит своей задачей остановить боевые действия.

«Если говорить об этом серьезно, то обе стороны должны чем-то поступиться и обе стороны должны что-то получить. А это очень сложно», — сказал Рубио.

Источник: The Moscow Times

Поделиться:
305

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Политика

Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

Политика

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

В мире

Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с официальным визитом

Insider Advantage: рейтинг Трампа резко вырос после саммита на Аляске

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Пезешкиан совершит визит в США

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Последние новости

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Сегодня, 16:50

Без вести пропал 51-летний житель Баку

Сегодня, 16:35

Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с официальным визитом

Сегодня, 16:20

Спикер Верховной Рады осудил удар России по объектам SOCAR в Украине

Сегодня, 16:12

Insider Advantage: рейтинг Трампа резко вырос после саммита на Аляске

Сегодня, 16:00

Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Сегодня, 15:45

Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

Сегодня, 15:35

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

Сегодня, 14:55

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Сегодня, 14:37

Пострадавший во время нападения вооруженных сил Армении на Лачин: Четверо членов нашей семьи погибли во время артобстрела

Сегодня, 14:25

Пезешкиан совершит визит в США

Сегодня, 14:20

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Сегодня, 14:10

Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Сегодня, 14:00

Тегеран заверили в том, что военные силы третьих стран не будут размещены в регионе - Багаи

Сегодня, 13:55

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью

Сегодня, 13:45

Обнародован прогноз погоды на вторник для пляжей Абшерона

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку

Сегодня, 13:25

В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

Сегодня, 13:10
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06