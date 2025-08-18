Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

Нападающий «Сантоса» Неймар расплакался после разгромного поражения «рыб» в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро, за которую выступает известный атакующий хавбек Филипе Коутиньо.

Встреча завершилась со счётом 0:6.

После окончания матча Неймар остался на поле и долго рыдал, несмотря на попытки его одноклубников успокоить футболиста. Бразилец покинул стадион последним и в слезах.

Отметим, что после счёта 0:6 болельщики хозяев повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.

На данный момент «Сантос» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Рыбы» находятся в двух очках от зоны вылета.