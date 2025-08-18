В одном из влиятельнейших печатных органов Великобритании – газете The Telegraph опубликована статья об историческом успехе в процессе установления мира и нормализации отношений в регионе, достигнутом под руководством Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье за авторством посла Азербайджана в Лондоне Элина Сулейманова отмечается, что многолетний армяно-азербайджанский конфликт завершился и процессы вступили в новый этап. Благодаря дорожной карте, выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанская Республика восстановила свою территориальную целостность, а его дальновидная стратегия создала реальную основу для нормализации отношений и сотрудничества в регионе.

В публикации также подчеркивается, что исторический документ, подписанный в Вашингтоне при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, открыл новую страницу в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Отмена США 907-й поправки расценивается как начало новой эпохи в азербайджано-американских отношениях, а документ, подписанный между SOCAR и ExxonMobil, – как фактор, способствующий дальнейшему укреплению экономической основы сотрудничества.

В статье говорится, что совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации бездействующей Минской группы ОБСЕ свидетельствует о решимости региональных народов определять свое будущее на основе собственной воли, а не под диктовку внешних сил.

Еще одним примечательным моментом является поддержка лидерами Азербайджана и Армении кандидатуры Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Привлекая внимание к символичности этого шага, автор пишет, что нельзя забывать о связи Нобелевской премии с Баку: братья Нобель когда-то учредили эту премию именно за счет доходов от бакинской нефти.

Статья завершается следующими словами: «Сегодня у народов Кавказа есть реальный шанс закрыть страницу вражды и встать на путь сотрудничества и развития. Стратегия Президента Ильхама Алиева создает прочную основу для стабильности, процветания и устойчивого будущего в регионе».