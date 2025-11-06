СМИ: США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске

США намерены разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске для обеспечения будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем.

Об этом 6 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

«Два сирийских военных источника сообщили, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, в то время как Сирия сохранит полный суверенитет над объектом», — говорится в материале.

По информации издания, база располагается у въезда в южные районы Сирии, которые должны стать демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Отмечается, что эта сделка была заключена при участии администрации американского лидера Дональда Трампа.