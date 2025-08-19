Айгюн Кязимова в новом звучании и оригинальном видеоформате - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова представила на своем официальном YouTube-канале видеоклип на песню «Rəqs» (музыка и слова Замика Алиева (YAP10).

Новый трек удивил слушателей своим необычным форматом - песня больше напоминает клубный трек, что стало приятной неожиданностью для поклонников певицы, привыкших к иному звучанию.

Отметим, что ранее песня «Rəqs» нигде не звучала и была представлена публике одновременно с выходом клипа. Видеоработа была снята в Стамбуле режиссером Селимом Акаром, с которым Айгюн Кязимова сотрудничает уже несколько лет - практически все ее последние клипы созданы в партнерстве с ним.

Особенностью клипа стало то, что самой азербайджанской поп-дивы в кадре нет. Зрители видят певицу лишь на постерах, развешанных на улицах Стамбула. В центре истории - влюбленная пара, роли которой исполняют азербайджанская модель Гюнай Мусаева и колумбиец Луис Сервантес.

Трек «Rəqs» станет доступен на всех электронных музыкальных платформах уже 22 августа.