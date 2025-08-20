Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 21 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25 °C, днем – 29-34 °C. Атмосферное давление повысится с 752 до 756 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 70–80 %, днем - 40–45 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман.

Западный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27 °C, днем - 33–38 °C; в горах ночью - 11–16 °C, днем – 22-27 °C.