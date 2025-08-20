 Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы отбить у мигрантов желание карабкаться на нее | 1news.az | Новости
Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы отбить у мигрантов желание карабкаться на нее

First News Media15:12 - Сегодня
Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы отбить у мигрантов желание карабкаться на нее

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы не дать мигрантам возможности перелезть через нее, когда она раскалится на солнце.

Об этом пишет CBS News.

По словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, вся стена на южной границе будет выкрашена в черный цвет, чтобы сделать ее более заметной и предотвратить нелегальную иммиграцию. Она отметила, что идея была «специально предложена» президентом Трампом.

«Это сделано по просьбе президента, который понимает, что при такой жаре, как здесь, когда что-то окрашено в черный цвет, становится еще жарче и людям еще сложнее взобраться наверх», – сказал Ноэм.

По словам начальника пограничной службы США Майка Бэнкса, присутствовавшего на мероприятии вместе с Ноэмом, краска также поможет предотвратить появление ржавчины.

20 августа The Wall Street Journal со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США сообщила, что администрация Трампа планирует проверять соцсети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. Уточняется, что сотрудники ведомства будут уделять особое внимание доказательствам возможной связи заявителей с «антиамериканскими или террористическими организациями».

Источник: Ведомости

