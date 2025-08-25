Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

В торговом центре «Садарак», расположенном в Гарадагском районе, вновь произошёл пожар.

Это уже десятый подобный инцидент за последние 8 лет. Очевидно, что и на этот раз предпринимателям нанесён значительный ущерб. Но кто его возместит?

Как сообщает 1news.az, этот вопрос поднял член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов в своём аккаунте в социальной сети.

По его словам, в развитых странах ущерб от подобных пожаров возмещают страховые компании.

«Предприниматели страхуют своё имущество и товары, чтобы в таких случаях разделить убытки со страховой компанией. В Азербайджане предприниматели также могут заранее компенсировать непредвиденные убытки, воспользовавшись обязательным или добровольным страхованием имущества. Однако наблюдения показывают, что в торговом центре «Садарак» ситуация с технической безопасностью и уровнем страхования имущества совершенно иная. Даже если некоторые владельцы хотят застраховать свои объекты и товары, они не могут этого сделать. Причина в том, что страховые компании, учитывая высокий уровень риска, отказываются страховать большинство магазинов там.

Безусловно, страховые компании также должны заранее планировать свои риски. Эти компании ни в коем случае не будут заинтересованы в принятии обязательств по объектам с высоким риском. Для страхования таких объектов необходимо получить соответствующее заключение и документ по эксплуатации от Министерства по чрезвычайным ситуациям. При отсутствии таких документов страховые компании, конечно же, не будут заинтересованы в страховании имущества в торговом центре, где пожары случаются почти каждый год», - написал депутат.

По словам парламентария, необходимо наладить страховые отношения и с самим торговым центром «Садарак».

«Это важно для предварительного страхования ущерба, нанесённого предпринимателям, и возможного ущерба в будущем. Но для этого необходимо обеспечить полное соблюдение правил технической безопасности на этих объектах. В противном случае страховые компании не будут заинтересованы в работе с такими объектами, и ущерб, нанесённый предпринимателям в результате пожара, не будет покрыт страховкой.

Очевидно, что ежемесячные платежи предпринимателей - это тоже немалые суммы. Значит, часть собранных средств необходимо использовать для усиления технической безопасности. Иначе страховые компании будут и дальше обходить стороной такие центры», - добавил депутат.

Напомним, что 24 августа в Гарадагском районе города Баку на территории торгового центра «Садарак» произошел пожар. В результате пожара пострадали 12 человек. Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как удовлетворительное, после оказания необходимой помощи они выписаны домой для амбулаторного лечения. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, а на прилегающих дорогах образовались заторы из-за остановившихся автомобилей.