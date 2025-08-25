 Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»? | 1news.az | Новости
Общество

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

Фаига Мамедова10:50 - Сегодня
В торговом центре «Садарак», расположенном в Гарадагском районе, вновь произошёл пожар.

Это уже десятый подобный инцидент за последние 8 лет. Очевидно, что и на этот раз предпринимателям нанесён значительный ущерб. Но кто его возместит?

Как сообщает 1news.az, этот вопрос поднял член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов в своём аккаунте в социальной сети.

По его словам, в развитых странах ущерб от подобных пожаров возмещают страховые компании.

«Предприниматели страхуют своё имущество и товары, чтобы в таких случаях разделить убытки со страховой компанией. В Азербайджане предприниматели также могут заранее компенсировать непредвиденные убытки, воспользовавшись обязательным или добровольным страхованием имущества. Однако наблюдения показывают, что в торговом центре «Садарак» ситуация с технической безопасностью и уровнем страхования имущества совершенно иная. Даже если некоторые владельцы хотят застраховать свои объекты и товары, они не могут этого сделать. Причина в том, что страховые компании, учитывая высокий уровень риска, отказываются страховать большинство магазинов там.

Безусловно, страховые компании также должны заранее планировать свои риски. Эти компании ни в коем случае не будут заинтересованы в принятии обязательств по объектам с высоким риском. Для страхования таких объектов необходимо получить соответствующее заключение и документ по эксплуатации от Министерства по чрезвычайным ситуациям. При отсутствии таких документов страховые компании, конечно же, не будут заинтересованы в страховании имущества в торговом центре, где пожары случаются почти каждый год», - написал депутат.

По словам парламентария, необходимо наладить страховые отношения и с самим торговым центром «Садарак».

«Это важно для предварительного страхования ущерба, нанесённого предпринимателям, и возможного ущерба в будущем. Но для этого необходимо обеспечить полное соблюдение правил технической безопасности на этих объектах. В противном случае страховые компании не будут заинтересованы в работе с такими объектами, и ущерб, нанесённый предпринимателям в результате пожара, не будет покрыт страховкой.

Очевидно, что ежемесячные платежи предпринимателей - это тоже немалые суммы. Значит, часть собранных средств необходимо использовать для усиления технической безопасности. Иначе страховые компании будут и дальше обходить стороной такие центры», - добавил депутат.

Напомним, что 24 августа в Гарадагском районе города Баку на территории торгового центра «Садарак» произошел пожар. В результате пожара пострадали 12 человек. Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как удовлетворительное, после оказания необходимой помощи они выписаны домой для амбулаторного лечения. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, а на прилегающих дорогах образовались заторы из-за остановившихся автомобилей.

417

Теймур Ганифаев стал обладателем одного из главных призов на «Новой волне 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Ордубаде на людей упало дерево, есть пострадавшие

Сегодня, 12:13

Сами Юсуф: «Я азербайджанец с британским паспортом» - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Украина и Литва будут совместно производить «дальнобойные БПЛА»

Сегодня, 11:35

В Азербайджане создается информационная система «Цифровое государственное финансирование»

Сегодня, 11:30

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях

Сегодня, 11:25

Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Сегодня, 11:22

Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование

Сегодня, 11:20

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

Сегодня, 11:15

Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере

Сегодня, 11:10

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Сегодня, 11:06

Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Сегодня, 11:02

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

Сегодня, 10:50

Министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины

Сегодня, 10:35

В Иране надеются на скорые поставки российского газа через Азербайджан

Сегодня, 10:32

В Баку произошла драка между водителем автобуса и пассажиром - ВИДЕО

Сегодня, 10:28

Готовится самый масштабный со времени основания ШОС саммит: что обсудят участники

Сегодня, 10:20

В Габале задержали владельца наркоплантации - ВИДЕО

Сегодня, 10:07

Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

Сегодня, 10:00

Почему Баку затянула пыль и когда это закончится?

Сегодня, 09:40
