Самая взрослая студентка Азербайджана - кто она? - ОБНОВЛЕНО

«Я люблю учиться, и никогда не поздно получить высшее образование», -об этом сообщила Report 55-летняя Вафа Джафарова, ставшая в этом году самой взрослой студенткой в Азербайджане.

По её словам, она родилась в Баку в 1970 году:

«После окончания средней школы в 1987 году я поступила в Бакинский политехнический техникум. Тогда я изучала специальность “санитарно-технические устройства зданий”. В 1989 году я поступила в Бакинский строительный техникум. В 2019 году я училась в Бакинском нефтеэнергетическом колледже при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. А в этот раз я поступила на специальность «Нефтегазовая инженерия» в Сумгаитский государственный университет».

В. Джафарова призвала абитуриентов, не поступивших в этом году, попробовать снова в следующем:

«Пусть и с опозданием, но для меня это большой результат. Я очень рада. Я люблю учиться, занимаюсь этим уже много лет. Радость от поступления в университет прекрасна в любом возрасте. Молодые люди ни в коем случае не должны падать духом, никогда не поздно получить образование. Я замужем, у меня есть один ребёнок и один внук».

Отметим, что в настоящее время она работает инженером в производственном объединении «Азеригаз».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре в ответ на запрос Report.

Отмечается, что студентка, как суббакалавр (выпускница колледжа), поступила в Сумгайытский государственный университет.

Напомним, что в конкурсе в высшие учебные заведения приняли участие 88 756 человек. Из них 57 236 человек (в том числе 6 461 суббакалавр) поступили в вузы. 27 956 человек (в том числе 1 728 суббакалавров) получили право на обучение за счёт государственного заказа, а 29 280 человек (в том числе 4 733 суббакалавра) – на платной основе.