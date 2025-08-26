Предотвращен провоз в страну крупной партии наркотиков

Азербайджанские пограничники на служебной территории погранотряда «Гёйтепе» пресекли попытку нарушения государственной границы из Ирана.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории были обнаружены и изъяты марихуана общим весом 6 кг 95 г., 150 таблеток «Гелопаин-400», 60 таблеток «Портал 0,4» и 60 таблеток «Сигомет».

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.