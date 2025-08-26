Министр: Азербайджан играет роль стратегического моста между Центральной Азией и Южным Кавказом

Стратегическое значение Азербайджана как естественного ключа и моста между регионами Центральной Азии и Южного Кавказа играет незаменимую роль в реализации ряда экономических проектов.

Об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что такое положение нашей страны стало возможным благодаря дальновидной политике президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, его решимости в защите национальных интересов и международному авторитету.

Министр подчеркнул, что в достижении этих исторических успехов государства неоценима роль ближайшего соратника президента, первого вице-президента Азербайджана, первой леди Мехрибан Алиевой.

Роль Мехрибан ханум Алиевой в продвижении правды об Азербайджане в мире, формировании международного авторитета нашей страны, а также в утверждении мирной повестки, обусловленной защитой национальных интересов Азербайджана, в регионе – является незаменимой, добавил министр.