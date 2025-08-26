Кадры из соцсетей с буллингом привели к допросу

В социальных сетях были распространены кадры инцидента, произошедшего между двумя подростками, на которых один подвергает другого буллингу.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД Джасарат Ганбарли, эти кадры были изучены сотрудниками полиции, передает 1news.az.

Подросток, участвовавший в инциденте, был установлен, приглашен в отделение полиции вместе со своим родителем и допрошен.

В настоящее время по данному факту продолжается расследование, и по его результатам будет дана правовая оценка.