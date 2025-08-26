 Дипломатам России могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны | 1news.az | Новости
Дипломатам России могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны

First News Media10:02 - Сегодня
Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico. Липавский утверждает, что "это ненужное преимущество".

Ряд других неназванных дипломатов ЕС подчеркнули, что в новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдут ограничения, связанные с покупкой российских энергоресурсов. Издание отмечает, что новые санкции затронут так называемый "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить экономические ограничения.

Источник: ТАСС

