В Евлахе мужчина ранил ножом отца

22:20 - Сегодня
В Евлахском районе сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Вюсала Талыбова (1989 г.р.) по подозрению в нанесении ножевых ранений своему отцу.

Об этом Report сообщили в региональной группы пресс-службы МВД.

Житель села Хаварлы Хюсю Талыбов (1959 г.р.) получил ножевое ранение на почве бытовой ссоры. Он был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

