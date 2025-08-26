Дорожная полиция предупреждает о последствиях управления мопедами несовершеннолетними - ВИДЕО

Управление мопедами и мотоциклами несовершеннолетними недопустимо.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции.

В сообщении отмечается, что, несмотря на неоднократные предупреждения и профилактические меры, некоторые водители мопедов и мотоциклов продолжают демонстрировать безответственное и опасное поведение на дорогах.

«Подобные нарушения правил создают серьёзную угрозу не только для самих водителей, но и для жизни и здоровья других участников движения.

Следует отметить, что в последнее время участились случаи, когда несовершеннолетние дети в целях развлечения управляют мопедами и мотоциклами на дорогах общего пользования. Это является не только грубым нарушением правил дорожного движения, но и прямой угрозой для их жизни и здоровья.

Нельзя забывать, что управление транспортным средством требует специальных знаний, навыков и ответственности, и подобные действия детей запрещены законом».

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается ко всем родителям с призывом не оставаться равнодушными к таким опасным поступкам своих детей и осуществлять за ними строгий контроль.