Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

До окончания летних каникул остались считанные дни.

Окончание каникул означает также возвращение студентов, живущих в регионах, в город и увеличение пассажиропотока. Большинство высших учебных заведений расположено в столице, что ежегодно приводит к приезду десятков тысяч новых студентов. Прибытие десятков тысяч студентов в Баку вызывает столпотворение в метро, как и в других видах общественного транспорта.

Готов ли Бакинский метрополитен к новому учебному году?

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Trend в Бакинском метрополитене сообщили, что подготовительные работы к новому учебному сезону ведутся по плану.

«Согласно информации, предоставленной общественности в мае этого года, в Бакинском метрополитене впервые с 2009 года удалось сократить интервалы между поездами. Эти шаги дали положительный результат с точки зрения частичной разгрузки и повышения удовлетворённости пассажиров. В настоящее время работы по адаптации графика движения поездов к осенне-зимнему сезону находятся на завершающей стадии.

Кроме того, в новом сезоне отслеживается информация о режиме работы различных учреждений, предприятий и организаций, а также возможные изменения в планах мобильности столицы и в работе других видов общественного транспорта».

Было отмечено, что с началом осеннего сезона будут проведены подготовительные мероприятия с точки зрения технической и кадровой готовности инфраструктуры метрополитена.

«Наряду с поездами, регулярно контролируется режим работы эскалаторов, вентиляторов, оборудования и систем обслуживания пассажиров, и в этих направлениях планомерно продолжаются работы и мониторинг.

С учётом требований и особенностей осеннего сезона, в том числе нового учебного года, будет своевременно завершена подготовка и инструктаж персонала, который непосредственно взаимодействует с пассажирами, по вопросам инфраструктуры и правил пользования метрополитеном, навигации и других аспектов».