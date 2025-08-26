 Как метрополитен Баку встретит новый учебный год? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

Фаига Мамедова11:20 - Сегодня
Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

До окончания летних каникул остались считанные дни.

Окончание каникул означает также возвращение студентов, живущих в регионах, в город и увеличение пассажиропотока. Большинство высших учебных заведений расположено в столице, что ежегодно приводит к приезду десятков тысяч новых студентов. Прибытие десятков тысяч студентов в Баку вызывает столпотворение в метро, как и в других видах общественного транспорта.

Готов ли Бакинский метрополитен к новому учебному году?

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Trend в Бакинском метрополитене сообщили, что подготовительные работы к новому учебному сезону ведутся по плану.

«Согласно информации, предоставленной общественности в мае этого года, в Бакинском метрополитене впервые с 2009 года удалось сократить интервалы между поездами. Эти шаги дали положительный результат с точки зрения частичной разгрузки и повышения удовлетворённости пассажиров. В настоящее время работы по адаптации графика движения поездов к осенне-зимнему сезону находятся на завершающей стадии.

Кроме того, в новом сезоне отслеживается информация о режиме работы различных учреждений, предприятий и организаций, а также возможные изменения в планах мобильности столицы и в работе других видов общественного транспорта».

Было отмечено, что с началом осеннего сезона будут проведены подготовительные мероприятия с точки зрения технической и кадровой готовности инфраструктуры метрополитена.

«Наряду с поездами, регулярно контролируется режим работы эскалаторов, вентиляторов, оборудования и систем обслуживания пассажиров, и в этих направлениях планомерно продолжаются работы и мониторинг.

С учётом требований и особенностей осеннего сезона, в том числе нового учебного года, будет своевременно завершена подготовка и инструктаж персонала, который непосредственно взаимодействует с пассажирами, по вопросам инфраструктуры и правил пользования метрополитеном, навигации и других аспектов».

Поделиться:
301

Актуально

Мнение

«Здесь, где бы ты ни стоял, все равно виден рай»: Сегодня - День города Лачин

Общество

Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО

Общество

Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

Общество

Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

В Баку пресечена деятельность наркогруппировки - ВИДЕО

Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

Начато расследование пожара в торговом центре «Садарак»

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку создается пешеходная зона, которая соединит площадь Фонтанов и Зимний парк - ФОТО

В Баку арабские туристы бросали с балкона бутылки на прохожих - ВИДЕО

Погода на среду: В Баку ожидается кратковременный дождь

Последние новости

Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:15

Патриот и профессиональный управленец, хранительница семейного очага…

Сегодня, 12:05

Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО

Сегодня, 11:55

Индия может сократить закупки нефти РФ

Сегодня, 11:52

Неподалеку от аэропорта Махачкалы произошло землетрясение

Сегодня, 11:45

Эстония планирует создать «дроновую стену» на границе с Россией

Сегодня, 11:40

Папарацци сфотографировали актрису Несрин Джавадзаде с новым бойфрендом - ФОТО

Сегодня, 11:35

В Баку пресечена деятельность наркогруппировки - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

Сегодня, 11:20

Что известно о запуске Eurovision Asia?

Сегодня, 11:12

Начато расследование пожара в торговом центре «Садарак»

Сегодня, 11:05

Starlink для Украины отключать не будут

Сегодня, 10:50

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Сегодня, 10:42

Дорожная полиция предупреждает о последствиях управления мопедами несовершеннолетними - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

Олигарха Карапетяна допросили по делу об отмывании денег

Сегодня, 10:25

Yango Поездки для бизнеса - корпоративные поездки и доставка теперь в одном аккаунте - ФОТО

Сегодня, 10:22

Брат и сестра из Лянкярана поступили в вузы без экзаменов

Сегодня, 10:20

Снуп Догг раскритиковал ЛГБТК персонажей в мультфильмах - ФОТО

Сегодня, 10:15

«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

Сегодня, 10:10

Дипломатам России могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны

Сегодня, 10:02
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06