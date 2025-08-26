Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?
До окончания летних каникул остались считанные дни.
Окончание каникул означает также возвращение студентов, живущих в регионах, в город и увеличение пассажиропотока. Большинство высших учебных заведений расположено в столице, что ежегодно приводит к приезду десятков тысяч новых студентов. Прибытие десятков тысяч студентов в Баку вызывает столпотворение в метро, как и в других видах общественного транспорта.
Готов ли Бакинский метрополитен к новому учебному году?
Как передает 1news.az, в ответ на запрос Trend в Бакинском метрополитене сообщили, что подготовительные работы к новому учебному сезону ведутся по плану.
«Согласно информации, предоставленной общественности в мае этого года, в Бакинском метрополитене впервые с 2009 года удалось сократить интервалы между поездами. Эти шаги дали положительный результат с точки зрения частичной разгрузки и повышения удовлетворённости пассажиров. В настоящее время работы по адаптации графика движения поездов к осенне-зимнему сезону находятся на завершающей стадии.
Кроме того, в новом сезоне отслеживается информация о режиме работы различных учреждений, предприятий и организаций, а также возможные изменения в планах мобильности столицы и в работе других видов общественного транспорта».
Было отмечено, что с началом осеннего сезона будут проведены подготовительные мероприятия с точки зрения технической и кадровой готовности инфраструктуры метрополитена.
«Наряду с поездами, регулярно контролируется режим работы эскалаторов, вентиляторов, оборудования и систем обслуживания пассажиров, и в этих направлениях планомерно продолжаются работы и мониторинг.
С учётом требований и особенностей осеннего сезона, в том числе нового учебного года, будет своевременно завершена подготовка и инструктаж персонала, который непосредственно взаимодействует с пассажирами, по вопросам инфраструктуры и правил пользования метрополитеном, навигации и других аспектов».