В Баку из дома украли 10 тыс. манатов

В Баку задержаны лица, укравшие из дома 10 тысяч манатов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Ясамальском районе было зарегистрировано преступление, передает 1news.az.

Неизвестные в ночное время суток украли из дома жителя столицы 10 тысяч манатов. Потерпевший сообщил об этом в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района, по подозрению в совершении преступления по предварительному сговору были задержаны ранее судимые 34-летний У.Гасымов и 24-летний Н.Гамбаров.

По данному факту проводится расследование.