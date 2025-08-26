В Баку из дома украли 10 тыс. манатов
В Баку задержаны лица, укравшие из дома 10 тысяч манатов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в Ясамальском районе было зарегистрировано преступление, передает 1news.az.
Неизвестные в ночное время суток украли из дома жителя столицы 10 тысяч манатов. Потерпевший сообщил об этом в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района, по подозрению в совершении преступления по предварительному сговору были задержаны ранее судимые 34-летний У.Гасымов и 24-летний Н.Гамбаров.
По данному факту проводится расследование.
