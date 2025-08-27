Турецкие медиа широко осветили интервью Президента Азербайджана телеканалу «Аль-Арабия»

Ведущие информационные агентства, телеканалы, газеты и новостные порталы Турции широко осветили интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, внимание масс-медиа братской страны, в частности, привлекли заявления азербайджанского лидера на темы открытия Зангезурского коридора, урегулирования напряженности между Сирией и Израилем, позициям Турции на глобальной арене.

Телеканалы, агентства и газеты Турции донесли до многомиллионной аудитории позицию Президента Ильхама Алиева о значимости Зангезурского коридора для всего региона. Сделан акцент на словах азербайджанского лидера о том, что «Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг».

Приведены выдержки из интервью Президента Азербайджана по иным актуальным вопросам глобальной повестки, в том числе, процессам на Ближнем Востоке.