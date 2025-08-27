В Агдаме родители с психическими отклонениями жестоко истязали двухлетнего ребенка

В Агдаме тяжело пострадал малолетний ребёнок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель села Хындырыстан Рагимов Вели, 2023 года рождения (имя условное), был доставлен в Центральную районную больницу Агдама с тяжёлыми травмами.

Сообщается, что находящийся в критическом состоянии ребёнок был избит собственным отцом.

Отец малолетнего, Садиг Рагимов, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Согласно инфрмации, малыш уже некоторое время назад подвергался жестоким истязаниям со стороны своих родителей.

Сообщается, что оба родителя, которые, по имеющимся данным, имеют психические расстройства, кусали ребёнка, нанося ему травмы на разных частях тела. После лечения ребёнок был помещён в дом малютки, но позже возвращён родителям.

По данному факту ведётся расследование.