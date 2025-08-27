 Президент: Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану

First News Media10:40 - Сегодня
Президент: Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану

Наши межгосударственные отношения с Ираном – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел.

Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».

«Для нас все ясно. Позиция Президента (Ирана - ред.) абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану», - отметил глава государства.

237

