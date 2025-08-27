МИД Дании вызвал дипломата США для объяснений по вопросу Гренландии

МИД Дании решил вызвать временного поверенного в делах США после «попыток оказания влияния» на Гренландию, сообщает Danmarks radio (DR), ссылаясь на главу ведомства.

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, безусловно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского временного поверенного в делах для переговоров», - заявил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

DR со ссылкой на информацию из восьми источников, которые говорили на условиях анонимности, рассказало, что по меньшей мере трое американцев, связанных с президентом США Дональдом Трампом, «проводят секретные операции влияния». Пока не удалось уточнить, действуют ли эти люди самостоятельно. Один из американцев, побывавших в Гренландии в начале этого года, собирал имена противников Трампа, а также составил список жителей острова, поддерживающих планы хозяина Белого дома по «захвату» автономии.

Этот человек несколько раз появлялся на публике вместе с американским президентом.

В настоящее время у Соединенных Штатов нет посла в Дании. Назначенный на этот пост Трампом Кен Хауэри еще не вступил в должность. Представитель посольства США в Копенгагене прокомментировал DR, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц и что у отдельных американцев могут быть интересы в Гренландии.

Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США.

Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

