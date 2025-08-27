Президент: Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира – это межконфессиональное разделение

Азербайджан – одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».

«Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира – это межконфессиональное разделение», - подчеркнул глава государства, отметив, что те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. «Мы должны оставаться едины. Мы – мусульмане, и для нас это самое главное», - добавил Президент Азербайджана.