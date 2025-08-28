Фархад Мамедов: В российской пропаганде опять встало не то, что нужно…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

Историческая справка Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджанская Демократическая Республика в 1920 году была оккупирована со стороны Советской России вызвала бредовые умозаключения у ряда косящих под православных нацистов российских экспертов по региону и пропаганды в целом…

Продвигается тезис о том, что если советский режим был оккупационным, то отец Президента Азербайджана Ильхама Алиева Национальный Лидер Гейдар Алиев был составной частью оккупационного режима.

Как вам уровень экспертизы профессоров МГИМО?! Думали дно уже наступило, но постучали снизу…

Во-первых, АДР действительно в апреле 1920 года была оккупирована со стороны XI Красной армии и затем была учреждена АзССР, которая вошла в ЗСФСР в марте 1922 года. А уже ЗСФСР в декабре 1922 года стала одним из учредителей СССР. То есть, фактически СССР было союзом государств, которое образовалось после оккупации АДР. Это так, формальная хроника событий.

Так что, АДР была оккупирована Советской Россией! А Гейдар Алиев занимал должности в руководстве уже СССР.

Желание ответить на утверждение Президента Ильхама Алиева завело российских экспертов в дебри, откуда уже не вылезти…

По логике профессоров МГИМО, герой русского народа Александр Невский являлся коллаборантом оккупационного режима, в лице Орды. Ведь именно Александр Невский ходил в ставку монгольского хана для получения ярлыка на княжение, на коленях просил разрешение собирать налоги для казны Хана. Вот это и есть быть частью оккупационного режима, так сказать, составной частью Ордынского ига.

А ведь орден Александра Невского - единственный орден, который был как в Российской империи, так и в СССР, а ныне в Российской Федерации. Вот такие герои у России, которые, по мнению профессоров МГИМО, являются коллаборантами оккупировавшего русские княжества Ордынского ига…