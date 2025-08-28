 Фархад Мамедов: В российской пропаганде опять встало не то, что нужно… | 1news.az | Новости
Фархад Мамедов: В российской пропаганде опять встало не то, что нужно…

First News Media13:25 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

Историческая справка Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджанская Демократическая Республика в 1920 году была оккупирована со стороны Советской России вызвала бредовые умозаключения у ряда косящих под православных нацистов российских экспертов по региону и пропаганды в целом…

Продвигается тезис о том, что если советский режим был оккупационным, то отец Президента Азербайджана Ильхама Алиева Национальный Лидер Гейдар Алиев был составной частью оккупационного режима.

Как вам уровень экспертизы профессоров МГИМО?! Думали дно уже наступило, но постучали снизу…

Во-первых, АДР действительно в апреле 1920 года была оккупирована со стороны XI Красной армии и затем была учреждена АзССР, которая вошла в ЗСФСР в марте 1922 года. А уже ЗСФСР в декабре 1922 года стала одним из учредителей СССР. То есть, фактически СССР было союзом государств, которое образовалось после оккупации АДР. Это так, формальная хроника событий.

Так что, АДР была оккупирована Советской Россией! А Гейдар Алиев занимал должности в руководстве уже СССР.

Желание ответить на утверждение Президента Ильхама Алиева завело российских экспертов в дебри, откуда уже не вылезти…

По логике профессоров МГИМО, герой русского народа Александр Невский являлся коллаборантом оккупационного режима, в лице Орды. Ведь именно Александр Невский ходил в ставку монгольского хана для получения ярлыка на княжение, на коленях просил разрешение собирать налоги для казны Хана. Вот это и есть быть частью оккупационного режима, так сказать, составной частью Ордынского ига.

А ведь орден Александра Невского - единственный орден, который был как в Российской империи, так и в СССР, а ныне в Российской Федерации. Вот такие герои у России, которые, по мнению профессоров МГИМО, являются коллаборантами оккупировавшего русские княжества Ордынского ига…

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Сегодня, 17:00

La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Сегодня, 16:55

Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Сегодня, 16:45

На судебном заседании в Баку оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие сопутствующие документы

Сегодня, 16:37

Беспрецедентный удар по Киеву: пока 18 погибших, разрушения во всех районах столицы - ФОТО

Сегодня, 16:25

Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения

Сегодня, 16:15

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Сегодня, 16:05

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах пчеловодства - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:50

Строительство нового моста через Гарачай идёт полным ходом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:37

Пашинян ждет, что на выборах народ «вырвет политические языки» Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 15:30

В Билясуваре перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Вадефуль: Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для поддержки Киева

Сегодня, 15:20

Лукашенко заявил, что ему не хочется управлять авторитарно, но иначе «пока не получается»

Сегодня, 15:10

Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Сегодня, 14:55

Не имеет отношения к интересам Армении: Пашинян о высказывании Нетаньяху по «геноциду армян»

Сегодня, 14:20

Экс-посол Армении в США станет главным советником Пашиняна

Сегодня, 14:00

Пашинян отказался от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 13:48

Мир с Азербайджаном впредь необратим - Пашинян

Сегодня, 13:43
